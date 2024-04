Historische Gebäude - Berlin erhöht den Druck für eine Lösung des Bogensee-Areals

Mi 17.04.24 | 15:15 Uhr

imago images/PEMAX/Peter Meißner Denkmäler: Historischer Gebäudekomplex aus der NS- und der DDR-Zeit am Bogensee in Wandlitz (Archivfoto von 1998) | © imago images/PEMAX/Peter Meißner Download (mp3, 5 MB)

Berlin will auf dem 17 Hektar großen Gelände am Bogensee, dem früheren Goebbels-Landsitz, etwa 4.000 Wohnungen errichten. Der Wandlitzer Bürgermeister, Oliver Borchert, lehnt das ab. Er will auf dem Gelände einen Bildungs- und Wissenschaftsstandort für seine Gemeinde bauen.