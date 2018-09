Arbeitsmarkt

Bundesweite Zollfahndung zu Mindestlohn-Betrug

Bei 8,84 € pro Stunde liegt in Deutschland der Mindestlohn – eigentlich! Denn regelmäßig kommt es zu Verstößen, am Ende verdienen die Beschäftigten viel weniger Geld, als ihnen eigentlich zusteht. Genau das will der Zoll heute und morgen mit rund sechstausend Beamten bei einer bundesweiten Kontrolle überprüfen.

Zollbeamter | © imago/photothek

Stefan Körzell ist Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund und Mitglied der Mindestlohn-Kommission.