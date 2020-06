Union Berlin sichert sich den Klassenerhalt

Der 1. FC Union Berlin hat gestern Abend den Verbleib in der Fußball-Bundesliga vorzeitig perfekt gemacht. Im Stadion An der alten Försterei haben die Köpenicker mit 1:0 gegen den Tabellenletzten Paderborn gewonnen. Union-Trainer Urs Fischer und seine Mannschaft können dadurch rechnerisch nicht mehr absteigen. Paderborn ist damit sicher abgestiegen.



Tom Böttcher und Marco Seiffert sprechen über das Spiel und den Klassenerhalt in der Bundesliga.