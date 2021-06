Do

Do 10.06. 2021 07:38

Basketball

Alba gewinnt erstes Finalspiel gegen Bayern München

Alba Berlin und der FC Bayern stehen sich seit Jahren immer wieder in Finals gegenüber. Diesmal wird vieles anders: Das "brutale" Format mit fünf Spielen in sieben Tagen lässt die Basketballer stöhnen. Dafür dürfen erstmals seit vielen Monaten wieder Fans in die Hallen.

Maodo Lo Alba von Alba Berlin im Spiel gegen Bayern München am 09.06.2021 | © imago images/camera4+

Das erste Spiel gewannen die Berliner am Mittwoch in eigener Halle mit 89:86. Das zweite Finalspiel findet schon Donnerstagabend statt. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, ist deutscher Meister.



Kerstin Hermes und Julia Menger sprechen mit rbb-Sportreporter Christian Riedel.